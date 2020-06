Rakitic: “Ho un ottimo rapporto con l’ambiente del Barcellona, voglio soltanto chiarezza sul futuro”

TORINO- Ai microfoni di Sport1, Ivan Rakitic ha fatto il punto sulla sua situazione attuale al Barcellona: “Non sono arrabbiato con nessuno. Qui ho ancora un ottimo rapporto con l’ambiente e sono grato al Barcellona per quello che mi ha dato. Voglio solamente conoscere le intenzioni del club, ma sento che stiamo prendendo una strada comune. Non mi importa che ci siano state molte voci di mercato intorno al mio nome, voglio solamente chiarezza da parte di tutti. Anche la mia famiglia si trova molto bene qui. So come funzionano le società: siamo dei giocatori e le squadre vogliono sempre il meglio per loro stesse. Ma io ho il diritto di scegliere in quale direzione voglio andare”.

