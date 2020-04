Rakitic, anche il Napoli in corsa

TORINO- Come riportato dal quotidiano spagnolo Sport, Ivan Rakitic e il Barcellona sono ormai alla fine della loro avventura. Il centrocampista croato, già vicino all’addio a gennaio, potrebbe approdare in Italia, dove è seguito da vicino dalla Juventus e dall’Inter. Nelle ultime ore, però, anche il Napoli si sarebbe iscritto alla corsa per il numero 4, il cui cartellino è valutato dal club blaugrana tra i 20 e i 25 milioni di euro.

