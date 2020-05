Raiola: “Haaland? Alla Juve lo avrebbero messo nell’under23”

TORINO- Tornata in campo lo scorso week-end dopo la quarantena, la Bundesliga è ripartita subito nel segno di Erling Braut Haaland, ormai sempre più leader dell’attacco del Borussia Dortmund nonostante la giovane età. Un rammarico, sicuramente, il suo mancato arrivo alla Juventus a gennaio, per volere di Mino Raiola. Come riportato da Repubblica, il potente procuratore, avrebbe spiegato così il mancato passaggio del suo assistito in bianconero: “Fosse andato alla Juve me lo avrebbero fatto giocare nell’under23”.

