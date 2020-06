Rai Sport: Milik ha detto si alla Juve

TORINO- La Juve, vista la probabile partenza di Gonzalo Higuain, è alla ricerca di un nuovo centravanti da regalare a mister Sarri. Rai Sport, in questo senso, riporta novità importanti sul possibile futuro di Arek Milik. L’attaccante polacco, che non vuole rinnovare il proprio contratto con il Napoli, avrebbe già dato il suo benestare al trasferimento in bianconero, dove tornerebbe a lavorare con Sarri. Ora, però, ci sarà da trattare con De Laurentiis, restio a rinforzare una diretta rivale.

