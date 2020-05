Rabiot, ritorno in Italia atteso nelle prossime ore

TORINO- Negli ultimi giorni numerose voci sono girate sul conto di Adrien Rabiot, che ha passato gli ultimi mesi di quarantena in Francia accanto alla sua famiglia. Il ragazzo, a differenza degli altri stranieri già rientrati a Torino, ha fatto tardare il suo ritorno in Italia, alimentando i rumors di un addio ormai imminente alla Juventus. Come riferito da Sky Sport, però, l’ex Psg è atteso a Torino nelle prossime ore (potrebbe esserci inoltre un confronto con la società), pronto a sottporsi ad ulteriori 14 giorni di isolamento prima di poter tornare ad allenarsi al JTC.

