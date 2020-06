Rabiot, per lo United il problema è l’ingaggio

TORINO- Il centrocampo è il reparto della Juve che, nei prossimi mesi, verrà maggiormente ritoccato. Diversi i giocatori in procinto di salutare il club bianconero, tra cui Adrien Rabiot, che alla sua prima stagione italiana non ha convinto in pieno. Il ragazzo sarebbe finito nel mirino del Manchester United che, però, ha davanti un grosso ostacolo. Secondo la stampa inglese, i 7 milioni di euro percepiti al momento dall’ex Psg sarebbero ritenuti eccessivi dai Red Devils.

