Rabiot: “Obiettivo scudetto, ma la Champions…Nazionale? Voglio andare all’Europeo”

TORINO- Adrien Rabiot, ai microfoni di Telefoot, ha parlato degli obiettivi stagionali con club e Nazionale: “Con la Juventus, naturalmente, vogliamo portare a casa il decimo scudetto consecutivo. A livello europeo, però, sarebbe certamente bello poter alzare la Champions League. Nazionale? Nessun rimpianto nel non essere stato convocato negli ultimi due anni. L’importante è il presente e l’obiettivo è quello di essere convocato per ogni raduno. Mi piacerebbe far parte del gruppo che parteciperà all’Europeo”.