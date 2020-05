Rabiot, nuove sirene dalla Premier League

TORINO- Tornato a Torino in questi giorni, Adrien Rabiot ha messo a tacere le voci di un suo rifiuto a rientrare in Italia in tempo per terminare la stagione. I rumors che ancora rimbalzano, però, sono quelli su un suo futuro lontano dalla Juve, che al momento non sarebbe convinta di confermarlo in rosa. Come riportato dal Corriere dello Sport, anche il Newcastle avrebbe effettuato dei sondaggi per l’ex Psg, al quale potrebbe essere offerto un ingaggio maggiore di quello attualmente percepito.

