Rabiot, Manchester United in pressing

TORINO- Arrivato a Torino durante la campagna acquisti dell’ultima estate, Adrien Rabiot non ha mai convinto in pieno l’ambiente Juventus, con la società che ora sta valutando attenatemente il suo futuro. Il centrocampista francese potrebbe infatti lasciare il club dopo una sola annata, con il Manchester United come possibile destinazione. Stando a quanto riferito dal quotidiano britannico The Sun, infatti, i Red Devils hanno più volte osservato da vicino il francese durante le sue apparizioni in campo e sono ora pronti a formulare una prima offerta. Ma attenzione perché ora stanno circolando anche altre due grosse notizie per il mercato bianconero: asse bollente, doppio maxi affare in vista! >>>VAI ALLA NOTIZIA

