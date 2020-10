Rabiot: “Mai facile iniziare in trasferta, a Kiev meglio che a Crotone. Morata giocatore importante”

TORINO- Ai microfoni di JTV, Adrien Rabiot ha parlato del successo sulla Dinamo Kiev: “Iniziare in trasferta non è mai facile, ma l’importante era vincere anche per il morale. E siamo riusciti a farlo senza subire gol. Mi sentivo bene fisicamente, con Bentancur abbiamo occupato bene il campo dando equilibrio. Morata poi è stato bravissimo a trovare la via del gol. Crotone? Sabato abbiamo incontrato diverse difficoltà, oggi è andata meglio. Abbiamo difeso di squadra, giocando con la giusta intensità anche senza pallone. Morata? Uno come lui è importante, difende palla e dà profondità alla squadra. Ma anche senza palla è importante perchè da sempre una mano difensivamente”.