Rabiot, la Juve lavora per liberarsi di un ingaggio ingombrante

TORINO- L’emergenza sanitaria ha colpito anche il mondo del calcio, con la Juve che ora si vede costretta a riunciare a qualche ingaggio importante pur di non sforare i limiti del fair-play finanziario. Tra i giocatori in lista di partenza c’è sicuramente Adrien Rabiot, che non ha convinto in pieno con le prestazioni offerte quest’anno. Per lui, nel futuro, potrebbero aprirsi le porte della Premier League, dove a contenderselo sono Everton e Manchester United. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

