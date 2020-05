Rabiot, Juve non contenta del mancato rientro a Torino

TORINO- Tra i giocatori della Juve che non hanno svolto le visite mediche in questi giorni c’è Adrien Rabiot, che per passare questo periodo di quarantena ha deciso di fare ritorno in Francia. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista transalpino sta continuando a tenersi in forma allenandosi a casa, ma non avrebbe al momento ancora comunicato una data per il suo rientro a Torino. Il club bianconero sembra orientato a richiamarlo solo al momento di una posizione ufficiale del Governo sugli allenamenti di squadra, ma ai piani alti non sarebbe piaciuto il comportamento tenuto dall’ex Psg.

