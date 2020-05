Rabiot, Everton in vantaggio sulla concorrenza

TORINO- Tornato a Torino negli scorsi giorni dopo il periodo di quarantena passato in Francia, Adrien Rabiot sta osservando ora un periodo di isolamento di due settimane, in attesa di incontrare la dirigenza bianconera per delineare il suo futuro. Come riferito dal quotidiano britannico Daily Mail, nel suo futuro potrebbe esserci un passaggio all’Everton, al momento in vantaggio sulla concorrenza per il cartellino dell’ex Psg. La Juve, come sembra al momento, non si opporrebbe ad una cessione del francese, da cui ricaverebbe un’importante plusvalenza.

