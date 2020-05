Rabiot, è sfida Manchester United-Everton

TORINO- Come riportato dai media francesi, Adrien Rabiot dovrebbe fare ritorno a Torino nella giornata di domani. Il futuro alla Juventus, però, sarebbe in bilico proprio per la sua riluttanza a rientrare in Italia dalla Francia, dove ha trascorso le ultime settimane in quarantena. Stando a quanto riferito da Fichajes.net, l’ex Psg potrebbe trasferirsi a breve in Premier League, dove è seguito con particolare interesse dal Manchester United (attenzione ad un suo inserimento nell’affare Pogba) e dall’Everton.

