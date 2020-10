TORINO- Prima gara stagionale in Champions League e prima vittoria per la Juventus, che sbanca Kiev grazie alla doppietta messa a segno da Alvaro Morata. Tra i protagonisti in campo c’è stato Adrien Rabiot, che ha poi lasciato un commento sul 2-0 tramite i propri profili social: “Avversario difficile stasera ragazzi!! Sempre importante vincere la prima partita in Champions League”: