TORINO- Dopo una sola stagione, in cui non ha offerto le prestazioni che ci si aspettavano da lui, Adrien Rabiot sarebbe pronto a salutare la Juventus. Il club bianconero, così da rinforzare poi la squadra in altri reparti, sarebbe disposto ad ascoltare eventuali offerte n arrivo per il centrocampista francese. L’ex Psg è molto richiesto in Premier League, dove Everton e Manchester United sono pronte a sfidarsi per lui.

