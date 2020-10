Qui Verona, Ceccherini: “Juve grande avversario, ma andremo a Torino per giocarcela”

TORINO- Federico Ceccherini, difensore del Verona, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club in vista della gara con la Juve: “Esordire con questa maglia è stata una grande emozione. I miei compagni mi hanno aiutato da subito, mettendomi così a mio agio. Il mister spinge molto a riguardo: lavoriamo tanto sull’uno contro uno, sull’attenzione, sull’anticipo, sulle palle lunghe. Abbiamo lavorato bene su questo, concedendo poco al Genoa. Juve? Le motivazioni in queste partite vengono da sole. Sarà una gara difficile, ma nulla è scontato e andremo a Torino per fare la nostra partita”.