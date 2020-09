TORINO- Come riportato dal Secolo XIX, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero sarà presente stasera all’Allianz Stadium per la sfida tra la Juventus e la sua squadra. Il numero uno doriano non voleva perdere l’esordio in campionato degli uomini di Ranieri, subito impegnati in una trasferta difficile. In settimana, Ferrero ha parlato con i giocatori, caricandoli a mille per questo impegno e confermando loro che non subiranno alcun taglio degli stipendi.