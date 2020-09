TORINO- Il futuro di Paulo Fonseca è in bilico. La nuova dirigenza della Roma, infatti, valuta da tempo un possibile cambio di guida tecnica, che potrebbe divenire ufficiale in caso di sconfitta domenica sera contro la Juventus. Secondo Sportmediaset, il candidato principale alla successione del mister portoghese sarebbe Massimiliano Allegri, ancora in cerca di una panchina dopo l’anno sabbatico preso in seguito al divorzio dalla Juve.