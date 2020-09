TORINO- Come riportato da Sportmediaset, il neo presidente della Roma Dan Friedkin ha in mente un grande progetto per la sua squadra. Il magnate americano non sarebbe convinto di Fonseca e, per la panchina, sarebbe in cerca di una guida forte come Massimiliano Allegri, attualmente senza squadra dopo la scadenza del suo contratto con la Juventus. Con lui, proprio da Torino, potrebbe poi arrivare Fabio Paratici, per cui sarebbe pronto un triennale da due milioni l’anno.