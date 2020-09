TORINO- Il futuro di Edin Dzeko continua a tenere in apprensione la Juventus, in cerca di un attaccante da regalare ad Andrea Pirlo. Il passaggio di Milik alla Roma non è ancora stato definito e l’approdo del bosniaco all’ombra della Mole potrebbe così saltare. Quest’oggi, intanto, il capitano giallorosso si è allenato regolarmente a Trigoria in vista della partita di domenica, che vedrà gli uomini di Fonseca opposti proprio alla Juve.