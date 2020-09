TORINO- Buone notizie in casa Roma. Il club giallorosso ha infatti inserito il centrocampista Amadou Diawara nella lista degli over 22, in seguito all’errore che, in questi giorni, aveva portato alla sconfitta per 3-0 a tavolino contro il Verona. Problema dunque risolto e il centrocampista, in occasione del match di domani sera contro la Juventus, sarà regolarmente a disposizione del tecnico Paulo Fonseca.