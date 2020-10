TORINO- Tramite l’ANSA, il Napoli ha fatto sapere di non aver cambiato idea e quindi di non voler partire per Torino per disputare il match con la Juventus in programma alle 20.45. Il capo della comunicazione azzurra Nicola Lombardo ha infatti ribadito che l’Asl ha vietato esplicitamente la trasferta a Mertens e compagni, che rimarranno quindi in isolamento nelle loro abitazioni.