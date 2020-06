Qui Napoli, confermata la squalifica di Ospina per la finale di Coppa Italia

TORINO- Grazie al pareggio casalingo ottenuto contro l’Inter, e forte del successo esterno di ormai quattro mesi fa, il Napoli si è guadagnato il pass per la finale di Coppa Italia, che lo vedrà opposto alla Juventus. Rino Gattuso, per la sfida di mercoledì, dovrà però fare a meno di David Ospina. Il portiere colombiano, diffidato, è stato ammonito nel corso della gara di ieri contro i nerazzurri e il Giudice Sportivo ne ha confermato la squalifica anche per l’atto conclusivo del torneo. Al suo posto, tra i pali, ci sarà quindi spazio per Alex Meret.

