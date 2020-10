Qui Napoli, azzurri furiosi per il comportamento dei giocatori della Juve

TORINO- Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il caos attorno a Juve-Napoli non sembra voler cessare. Nuovo motivo di dibattito è la scelta di sette giocatori bianconeri di abbandonare l’isolamento per raggiungere le nazionali. Il club azzurro sarebbe furioso per questo comportamento, visto che i giocatori dovranno rimanere isolati ancora per almeno una settimana. Come dichiarato dall’Asl di Torino, però, l’abbandono della bolla da parte di alcuni giocatori era già stato segnalato dalla Juve stessa…