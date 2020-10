Calciomercato Juventus, ultime notizie: ecco il piano da 120 milioni di euro!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – La programmazione è uno degli aspetti fondamentali per un club di calcio. Soprattutto ad altissimi livelli. Soprattutto in questo periodo di crisi generale ed economica. Soprattutto se ti chiami Juventus. La società bianconera è da sempre abituata a programmare e a muoversi con largo anticipo, specialmente per quanto riguarda le mosse di calciomercato. L’ultima sessione è stata ovviamente anomala e ha costretto la Juve (come tutti gli altri club) ad agire in maniera differente dal passato. Cosa che, come è normale che sia, avrà delle conseguenze anche in prospettiva futura.

La Vecchia Signora è riuscita infatti a portare a casa quasi tutti gli obiettivi di mercato che si era prefissata, ma ha optato per acquisti in prestito con diritto o obbligo di riscatto. Questo fattore dunque “peserà” inevitabilmente anche sui piani futuri. Per riscattare infatti i giocatori che Paratici ha portato a Torino, serviranno circa 120 milioni di euro. Tanti soldi, insomma. L’obbligo di riscatto di McKennie costerà 18,5 milioni di euro più altri 7 di bonus, per quello di Chiesa serviranno altri 40 milioni più 10 di bonus e infine per Morata è stato fissato un riscatto da 45 milioni di euro. Quale potrebbe essere dunque la strategia bianconera?

Ovviamente si dovrà ricorrere alle cessioni, che questa volta non potranno essere in prestito. L'idea è, per prima cosa, di trovare una soluzione per i giocatori che hanno già lasciato Torino come De Sciglio, Rugani, Douglas Costa, Perin e Pjaca. Poi però, per finanziare anche nuovi colpi in entrata, ci sarà probabilmente bisogno anche di qualche altro sacrificio. Tra i meno "dolorosi" potrebbero esserci quelli di Ramsey, Rabiot, Bernardeschi e Cuadrado. Ma, per fare cassa in maniera davvero importante, la Juve potrebbe decidere di fare anche qualche cessione eccellente. In quest'ottica, occhio ai vari Alex Sandro, Dybala e Szczesny. Valutazioni che si faranno con il tempo. Come detto però, occhio anche ai prossimi colpi in entrata. Tra affari rimandati e obiettivi ancora caldi, Paratici ha già le idee chiare in vista di gennaio e non solo.