TORINO- A pochi giorni dal match di San Siro contro la Juve, Stefano Pioli fa il punto degli indisponibili in casa Milan. Contro i bianconeri, ancora una volta, mancherà Samu Castillejo. Lo spagnolo, assente contro la Lazio, è ancora alle prese con un problema muscolare e difficilmente sarà convocato. Qualche speranza in più, invece, per Calhanoglu e Paquetà, anche se i due non sono in perfetta forma.

