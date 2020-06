Qui Lione, Juninho: “Per Aouar valuteremo possibili offerte. Depay? Sarà pronto per la Juve”

TORINO- Juninho, dirigente del Lione, è intervenuto in conferenza stampa per parlare di alcuni argomenti riguardanti il club transalpino: “Aouar è uno dei nostri migliori calciatori. È un talento del vivaio, che ci dà quel tocco di qualità in più in mezzo al campo. Sappiamo che, però, in passato altri nostri talenti del vivaio hanno deciso di lasciarci per fare il grande salto. Se arriveranno proposte, quindi, decideremo di conseguenza. Depay? Sarà pronto per giocare contro la Juve, ma deciderà il mister”.

