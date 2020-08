Qui Lione, Garcia recupera gli infortunati per la Juve

TORINO- Anche se con una sconfitta con il Psg, il Lione in settimana è tornato ad assaggiare il campo da gioco dopo i diversi mesi di stop. La squadra di Garcia si sta preparando ora per il match con la Juve di venerdì, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Come riportato da Tuttosport, per la sfida con i bianconeri, il club transalpino ha recuperato Anthony Lopes e Marcelo, che saranno dunque regolarmente in campo.

