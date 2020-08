Qui Lione, Depay pronto a guidare la squadra contro la Juve

TORINO- Il Lione, così come la Juve, si sta preparando per la sfida dell’Allianz Stadium di venerdì sera, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Come riferito da Tuttosport, Rudi Garcia potrà contare su Memphis Depay, ormai completamente recuperato dopo il brutto infortunio al crociato che lo aveva costretto a saltare l’andata. L’olandese è pronto a guidare il reparto offensivo insieme al francese Dembelé.

