Qui Lione, Baticle: “Contro la Juve una delle partite migliori della stagione”

TORINO- Gerard Batcile, vice-allenatore del Lione, ha parlato ai canali ufficiali del club del proseguio della stagione della squadra: “Quest’anno abbiamo avuto diversi momenti di difficoltà e adattamento, in cui purtroppo non siamo riusciti ad esprimere tutte le nostre qualità. Siamo molto frustrati per l’interruzione del campionato, perchè eravamo convinti di poterlo finire al meglio. Champions? Contro la Juve avevamo fatto una bella gara, mettendoci in condizioni di fare l’impresa eliminandoli. Sicuramente è una della partite migliori della nostra stagione”.

