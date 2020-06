TORINO- Brutte notizie in casa Lecce in vista della partita contro la Juventus, in programma venerdì sera allo Stadium. Il club giallorosso, tramite i propri canali ufficiali, ha infatti confermato il ko di Gianluca Lapadula, che ha riportato una distorsione di secondo-terzo grado alla caviglia sinistra, senza nessuna patologia capsulo-legamentosa. L’attaccante dovrà ora rimanere fermo 20 giorni.

