Qui Inter, i nomi per interrompere l’egemonia della Juve

TORINO- Per il nono anno consecutivo, la Juventus ha portato a casa lo scudetto. Nulla hanno potuto le avversarie, Inter in primis, nonostante l’arrivo di Conte in panchina. Il club nerazzurro, come riportato dal Corriere dello Sport, pensa però al prossimo anno e l’ad Beppe Marotta ha già sul taccuino cinque nomi per provare ad interrompere l’egemonia bianconera. Si tratta di Kumbulla, Tonali, Kanté, Ndombele e Sissoko.

