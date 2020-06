TORINO- In attesa di affrontarsi sul campo questa sera, Juventus e Genoa continuano a concludere affari di mercato. Come riportato da Sky Sport, le due società hanno raggiunto un accordo per il futuro di Cristian Romero, difensore di proprietà bianconera ma attualmente “parcheggiato” ai rossoblù. L’argentino rimarrà agli ordini di mister Nicola fino a fine stagione, prima di far ritorno a Torino.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<