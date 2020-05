Qui Continassa, oggi può tornare ad allenarsi anche Buffon

TORINO- Lavori in corso in casa Juventus, dove negli ultimi giorni hanno ripreso ad allenarsi individualmente i calciatori della rosa che hanno svolto le visite mediche. Chi si è visto al JMedical, ma ancora non si è presentato al JTC, è Gigi Buffon, che ha svolto gli esami nella giornata di sabato. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, oggi potrebbe essere il giorno giusto per rivedere il portierone bianconero rimettere piede alla Continassa dopo due mesi.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<