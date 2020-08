TORINO- Prosegue il lavoro di preparazione in casa Juventus in vista del match di venerdì con il Lione, che deciderà quale delle due squadre accederà ai quarti di Champions League. Come riportato da Sky Sport, Ronaldo e compagni quest’oggi saranno anche sottoposti ai tamponi per il Covid-19, come previsto dal protocollo dell’UEFA. Soltanto chi risulterà negativo potrà scendere in campo contro la formazione transalpina.

