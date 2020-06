Qui Bologna, Di Vaio: “Contro la Juve sarà una bella sfida, i ragazzi non vedono l’ora di tornare in campo”

TORINO- Marco Di Vaio, ex attaccante del Bologna e ora dirigente rossoblù, ha concesso un’intervista ai microfoni di Sky Sport: “I ragazzi sono sereni e hanno tanta voglia di tornare in campo. Dopo tanto tempo fermi, vedo in loro e nel mister la voglia di rimettersi alla prova. Sono sicuro che sarà un finale di stagione entusiasmante. Da ormai tre settimane lavoriamo in modo sempre più intenso e l’emozione di scendere di nuovo sul terreno di gioco si fa sentire. Giocheremo la prima partita dopo il lockdown contro la Juve, sarà una bella occasione. Oggi lavoreremo sul terreno del Dall’Ara per riprendere confidenza con lo stadio”.

