Qui Barcellona, Piquè salterà la gara con la Juve

TORINO- Dopo la chiamata della Juventus nel tardo pomeriggio, col successo per 2-0 sulla Dinamo Kiev, ieri sera è arrivata la pronta risposta del Barcellona, che ha travolto per 5-1 gli ungheresi del Ferencvaros. I due club si trovano ora appaiati a quota tre punti nel girone G, in attesa dello scontro diretto di mercoledì prossimo. Una partita alla quale non prenderà parte Gerard Piquè, espulso nel match contro il Ferencvaros e costretto ora a scontare un turno di squalifica.