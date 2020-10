TORINO- In casa Barcellona si continua a lavorare per preparare le prossime partite: due big match contro Real Madrid (in Liga) e Juventus (in Champions). Come riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il tecnico Ronald Koeman potrà contare sul recuperato Jordi Alba, tornato ad allenarsi con il gruppo. Il terzino potrebbe saltare il “clasico”, ma vuole esserci per la trasferta di Torino.