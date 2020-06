Processo Last Banner, la Juventus si costituisce parte civile

TORINO – Nella mattinata di oggi è iniziata l’udienza preliminare del processo denominato “Last Banner”, avviato in seguito alle indagini della Digos di Torino sui rapporti illeciti tra alcuni esponenti delle curve e la criminalità organizzata. L’inchiesta, coordinata dal pm Chiara Maina, ha prodotto diversi capi di imputazione per estorsione, associazione a delinquere e violenza privata. Andrea Agnelli, assistito dagli avvocati Chiappero e Turco, si è costituito parte civile in rappresentanza della Juventus. La richiesta è stata accolta oggi nell’aula bunker del carcere di Torino dal gup Stefano Vitelli.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<