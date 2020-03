TORINO – Il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Radio.

“L’unica ipotesi che ha senso è tentare di finire il campionato, l’ipotesi playoff o playout è un’idiozia totale, non è prevista da regolamento né dalle norme della Serie A. Non si può inserire qualcosa strada facendo solo perché è un fatto straordinario, credo non se ne debba neanche parlare”.

