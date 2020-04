Prandelli: “Prima di rinunciare ad uno come Dybala ci penserei cento volte”

TORINO- Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale, ha parlato di Paulo Dybala in un’intervista concessa ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Già un’estate fa si parlava di una sua possibile partenza e mi venne chiesto un parere su di lui. Anche oggi confermo che, prima di rinunciare ad uno col suo talento, bisognerebbe pensarci cento volte. Non riesco a pensare al fatto che Dybala possa essere un problema per la Juve. Chi ha giocatori come lui e Ronaldo a disposizione non può che essere contento”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<