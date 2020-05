Pozzo: “Stiamo valutando la situazione di Mandragora, ma ci piacerebbe se rimanesse”

TORINO- Intervistato dai microfoni de Il Gazzettino, il presidente dell’Udinese Giampaolo Pozzo ha parlato della situazione di Rolando Mandragora, che nei prossimi mesi potrebbe far ritorno alla Juve: “Stiamo valutando la sua situazione. Rolando è una ragazzo serio e saremmo felici se, anche la prossima stagione, la passasse con noi. Sappiamo bene, però, che purtroppo potrebbe non essere così. Non farei comunque previsioni al momento”.

