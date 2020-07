TORINO- A fine stagione, come ormai annunciato, Gonzalo Higuain saluterà la Juventus definitivamente. Il club bianconero, per sostituire il Pipita, starebbe pensando di puntare su Arkadiusz Milik, ma nelle ultime ore starebbe scalando posizioni Edin Dzeko. Come riferito da Tuttosport, il bosniaco è un pallino di Sarri e Paratici e gli ottimi rapporti con la Roma potrebbero favorire l’operazione.

