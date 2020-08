Post-Higuain: Dzeko resta il preferito di Pirlo

TORINO- Come riportato da Tuttosport, Edin Dzeko rimane il nome in cima alla lista dei desideri di Andrea Pirlo in caso di partenza di Gonzalo Higuain. Il tecnico bianconero, infatti, vorrebbe un centravanti d’esperienza che conosca anche il nostro campionato. Senza parlare del basso costo del cartellino e degli ottimi rapporti tra la Juventus e la Roma, che potrebbero favorire l’approdo del bosniaco all’ombra della Mole.

