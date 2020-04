Possibile scambio per Emerson Palmieri

TORINO – Emerson Palmieri viene accostato con insistenza alla Juventus ormai da mesi. Il terzino sinistro del Chelsea sembrerebbe sempre più lontano da Londra, e i bianconeri continuano a seguirlo con attenzione. Stando a quanto riferisce Tuttosport, l’ex Roma potrebbe sbarcare a Torino in quello che Paratici ha definito come “il mercato degli scambi”. La Juve ha più di una contropartita tecnica, potenzialmente gradita al club inglese, da inserire nella trattativa. Non è detto dunque che l’affare non possa decollare nei prossimi mesi.

