TORINO- Come comunicato in queste ore dalla Federazione portoghese, il portiere del Lione Anthony Lopes è risultato positivo al tampone per il Covid-19. L’estremo difensore lusitano salterà quindi i prossimi impegni della sua squadra, per via dell’isolamento al quale verrà sottoposto. Nei prossimi giorni verranno effettuati nuovi giri di tamponi, con la Juve in apprensione per Cristiano Ronaldo, al momento in ritiro con i suoi connazionali.