News Juve, ecco l’ultima (pazza) idea di Pirlo: ci sta pensando davvero!

ULTIME NOTIZIE JUVENTUS – Senza ombra di dubbio, la Juventus ha fatto una scelta molto coraggiosa affidando la panchina bianconera ad Andrea Pirlo. Un grandissimo campione, certo, un profilo giovane, elegante e dal forte appeal sulla piazza bianconera. Un uomo da Juve. Ma senza esperienza, questo è oggettivo ed innegabile. Ma il Maestro ha dimostrato subito di non aver paura della sfida, anzi ha rilanciato con forza le sue idee. Pirlo vuole una Juventus offensiva, senza paura, quasi spregiudicata in alcuni casi. Il nuovo tecnico bianconero dovrà lavorare ancora molto per convincere gli scettici (che sono già spuntati fuori alla seconda giornata dopo il difficile pareggio strappato contro la Roma). Ma la sua linea rimane intatta. Pirlo farà la sua strada con le sue idee tattiche e anzi potrebbe riproporne anche di nuove. Ancor più “estreme” e coraggiose.

L'ultima pazza idea del Maestro sarebbe quella di trasformare Federico Bernardeschi da esterno destro d'attacco a terzino a tutta fascia sulla corsia di sinistra. Con Alex Sandro ancora fermo ai box per infortunio, c'è poca scelta su quella fascia: o un Cuadrado adattato o il giovane Frabotta, che però non può ovviamente dare garanzie a certi livelli. Ecco dunque spuntare l'ipotesi Berna. Come riferiscono sia Tuttosport che la Gazzetta dello Sport, Pirlo lo vede come un terzino puro che dovrà coprire l'intera fascia mancina, senza un uomo dietro di lui a guardargli le spalle insomma. Un compito difficile e di grande sacrificio per Bernardeschi. Un'idea, come dicevamo, molto coraggiosa, visto che Pirlo continuerà sicuramente a non rinunciare ai vari Kulusevski, Dybala, Chiesa, Cristiano Ronaldo e Morata nelle posizioni più offensive. Una Juve spregiudicata e d'arrembaggio, che si potrebbe vedere in campo già nella prossima sfida di campionato contro il Crotone.