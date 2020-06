Poli: “Massimo rispetto per la Juve, ma nessuna paura. Crediamo nell’Europa”

TORINO- Andrea Poli, capitano del Bologna, ha parlato ai microfoni del Resto del Carlino in vista della sfida di campionato con la Juve: “Crediamo di poter arrivare alla qualificazione in Europa. La classifica è buona e giocheremo al massimo le partite che restano per provarci. Se metteremo in campo la grinta che ci contraddistingue sarà un campionato da ricordare. Juve? Massimo rispetto per un avversario così forte, ma da quando in panchina c’è mister Mihajlovic siamo abituati a pensare a noi stessi”.

