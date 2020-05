Pogback, si lavora allo scambio

TORINO – Paul Pogba e la Juventus potrebbero tornare a incontrarsi. Il francese è sempre il grande sogno di tifosi e dirigenza, entrambi pronti a riabbracciarlo in estate. Per strapparlo al Manchester United, la Juve sta pensando di inserire una o più contropartite tecniche. Secondo La Gazzetta dello Sport, i nomi messi sul piatto sarebbero quelli di Adrien Rabiot, Federico Bernardeschi e Douglas Costa. Il francese, al momento in rotta con la società, potrebbe partire senza troppi problemi; mentre l’addio del brasiliano sarebbe un sacrificio per Sarri, anche se il tecnico toscano sembrerebbe disposto ad accettarlo.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<